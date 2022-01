Amici 21, Zerbi diretto con Arisa poi fa vedere una foto e lei interviene e dice … (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sta attraversando un vero e proprio momento d’oro la bravissima e simpaticissima Arisa che la scorsa domenica 9 Gennaio è tornata all’interno dello studio di Amici come ospite speciale. L’artista lo scorso anno era presente nel programma della De Filippi come professoressa e proprio durante questa esperienza è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori e dei fedeli appassionati del talent show. Arisa la scorsa domenica è stata accolta nello studio di Amici con grande entusiasmo e non sono mancati i momenti di divertimento e di risate con Rudy Zerbi. Quest’ultimo però le ha anche rivolto una domanda molto particolare a seguito della quale è riuscito a mettere la cantante in imbarazzo. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Grande ritorno di Arisa ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sta attraversando un vero e proprio momento d’oro la bravissima e simpaticissimache la scorsa domenica 9 Gennaio è tornata all’interno dello studio dicome ospite speciale. L’artista lo scorso anno era presente nel programma della De Filippi come professoressa e proprio durante questa esperienza è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori e dei fedeli appassionati del talent show.la scorsa domenica è stata accolta nello studio dicon grande entusiasmo e non sono mancati i momenti di divertimento e di risate con Rudy. Quest’ultimo però le ha anche rivolto una domanda molto particolare a seguito della quale è riuscito a mettere la cantante in imbarazzo. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Grande ritorno di...

Advertising

AmiciUfficiale : La decisione del prof Rudy Zerbi, l'ingresso di Paily in casetta e la reazione di Elena, la sfida di Cristiano… Que… - _Sport_Calcio_ : RT @AmiciUfficiale: La decisione del prof Rudy Zerbi, l'ingresso di Paily in casetta e la reazione di Elena, la sfida di Cristiano… Questo… - Ary1797 : RT @AmiciUfficiale: La decisione del prof Rudy Zerbi, l'ingresso di Paily in casetta e la reazione di Elena, la sfida di Cristiano… Questo… - Valenti37659542 : RT @AmiciUfficiale: La decisione del prof Rudy Zerbi, l'ingresso di Paily in casetta e la reazione di Elena, la sfida di Cristiano… Questo… - AmiciUfficiale : La decisione del prof Rudy Zerbi, l'ingresso di Paily in casetta e la reazione di Elena, la sfida di Cristiano… Que… -