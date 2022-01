Una vita: arriva l’annuncio della morte di Bellita (Di domenica 9 gennaio 2022) Nella puntata di oggi di Una vita i fan riceveranno una brutta notizia su Bellita: la cantante muore in circostanze misteriose Bellita muore in circostante misterioseOggi 10 gennaio inizia una nuova settimana con la messa in onda di Una vita. Le anticipazioni, purtroppo non danno buone notizie: a quanto pare Bellita perderà la vita. Tutti gli abitanti del quartiere ovviamente saranno scossi dalla notizia ma sembra che Josè e e Alodia nascondono un segreto. Infine, la relazione tra Anabel e Miguel è sempre più stretta. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. Anticipazioni: Josè parte con Bellita e torna da solo Una nuova puntata attende i fan di Una vita. Le anticipazioni ci fanno sapere che i fan assisteranno ad un salto ... Leggi su formatonews (Di domenica 9 gennaio 2022) Nella puntata di oggi di Unai fan riceveranno una brutta notizia su: la cantante muore in circostanze misteriosemuore in circostante misterioseOggi 10 gennaio inizia una nuova settimana con la messa in onda di Una. Le anticipazioni, purtroppo non danno buone notizie: a quanto pareperderà la. Tutti gli abitanti del quartiere ovviamente saranno scossi dalla notizia ma sembra che Josè e e Alodia nascondono un segreto. Infine, la relazione tra Anabel e Miguel è sempre più stretta. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. Anticipazioni: Josè parte cone torna da solo Una nuova puntata attende i fan di Una. Le anticipazioni ci fanno sapere che i fan assisteranno ad un salto ...

Advertising

MarroneEmma : Io mamma e Gaetano…una vita fa. C’è un po’ di foto in tutto questo amore?? - Agenzia_Ansa : VIDEO | Parla Lucia, over 50 non immunizzata: 'Mi vaccinerò con rabbia. Finora con i tamponi ho avuto una vita norm… - taleequaleshow : Una delle canzoni più belle di @ClaudioBaglioni “La vita è adesso”. Igor Minerva è stato bravo? #TalieQuali - MariaNo11961081 : RT @alessiolasta: La rabbia, quando a quasi due anni dalla pandemia vedi le strade piene di ignoranti che negano, si assembrano e sproloqui… - Franc_Pon : RT @Luca_15_5: Si può mai vivere così? è stata trovata. attaccata a catena, senza alcun riparo?? Per anni la sua vita è stata così CONDANNAT… -