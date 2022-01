"Sto vedendo cose che non mi piacciono". GfVip, la stoccata di Laura Freddi (Di domenica 9 gennaio 2022) “Sto vedendo che nella Casa accadono cose che non mi piacciono”. Laura Freddi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha detto la sua sul GfVip. La showgirl, infatti, sta sostituendo momentaneamente Sonia Bruganelli come opinionista del reality di Canale 5. A tal proposito, non ha nascosto le difficoltà del ruolo di opinionista, ma ha ammesso che si tratta comunque di un lavoro che le piace. Inoltre, si è definita un'opinionista “non velenosa o pungente” perché il suo carattere anche nella vita è così. Secondo alcuni, c'è qualcosa dietro il fatto che sia stata scelta proprio la Freddi per sostuire Sonia Bruganelli. Stando a diverse voci, infatti, le due sarebbero perennemente ai ferri corti a causa del passato di Laura con Paolo Bonolis. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) “Stoche nella Casa accadonoche non mi”., ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha detto la sua sul. La showgirl, infatti, sta sostituendo momentaneamente Sonia Bruganelli come opinionista del reality di Canale 5. A tal proposito, non ha nascosto le difficoltà del ruolo di opinionista, ma ha ammesso che si tratta comunque di un lavoro che le piace. Inoltre, si è definita un'opinionista “non velenosa o pungente” perché il suo carattere anche nella vita è così. Secondo alcuni, c'è qualcosa dietro il fatto che sia stata scelta proprio laper sostuire Sonia Bruganelli. Stando a diverse voci, infatti, le due sarebbero perennemente ai ferri corti a causa del passato dicon Paolo Bonolis. ...

Advertising

roberiez : @MarcelloMasiRai Fortunatamente io sto vedendo con buona qualità (con Smart TV, in genere vedo meglio con Chromecast) - ravaaaaah : RT @RynaRaptor: Che si è fatto quello più forte di Mbappé? (Non sto vedendo) - MariasoleEvens1 : @__narcotica Posso sapere perché sto vedendo più facce di Oppini oggi che nei 3 mesi che è stato dentro. Io scorr… - DBDeiman : @FUTEBOL_STREAM @BEST_INFORMATIO Non mi serve, grazie. La partita la sto vedendo bene su @DAZN_IT che è anch'esso un servizio streaming ????? - amavtisempre : fanno 2 gradi e io sto sudando vedendo sta partita -