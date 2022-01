Roma | due possibili uscite a centrocampo

Leggi su rompipallone

(Di domenica 9 gennaio 2022) Secondo quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo, Gonzalo Villar è pronto per lasciare la Capitale. Il centrocampista, però, non approderà all’Inter ma dovrebbe tornare in Spagna per vestire la maglia del Celta Vigo. L’operazione si dovrebbe concretizzare con la formula del prestito. Gonzalo VillarAmadou DiawaraAnche Amadou Diawara è sulla lista dei partenti della. Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, nelle ultime ore c’è stato un sondaggio da parte del Valencia per capire la disponibilità del centrocampista a trasferirsi in Liga. VINCENZO BONIELLO