Oroscopo di Branko 10 gennaio: lunedì speciale per amore e salute (Di domenica 9 gennaio 2022) Ariete – Bene, oggi tutto andrà per il verso giusto, fino a quando qualcuno non verrà a piangere da voi. Cercate di essere pazienti e di non essere così indecisi. Meglio se vi riposate un po’ di più: che ne dite di una dieta per restare in forma? Toro – Buone notizie in arrivo, quello che avete seminato ora sta dando i primi frutti. Siete in forma, ma cercate di concentrarvi su quello che è davvero importante: meglio fermarsi quando siete stanchi! Gemelli – Oggi, con la vostra razionalità, siete in grado di uscire da una situazione difficile. Cercate di evitare l’esaurimento, di fare meno danni possibili: che ne dite di un’attività acquatica per allentare le tensioni? Cancro – Le vostre idee stanno prendendo forma e presto arriverà un bel riconoscimento, insomma, le soddisfazioni non mancheranno. Cercate, però, di capire che non siete nel posto giusto e come fare per sfruttare ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 gennaio 2022) Ariete – Bene, oggi tutto andrà per il verso giusto, fino a quando qualcuno non verrà a piangere da voi. Cercate di essere pazienti e di non essere così indecisi. Meglio se vi riposate un po’ di più: che ne dite di una dieta per restare in forma? Toro – Buone notizie in arrivo, quello che avete seminato ora sta dando i primi frutti. Siete in forma, ma cercate di concentrarvi su quello che è davvero importante: meglio fermarsi quando siete stanchi! Gemelli – Oggi, con la vostra razionalità, siete in grado di uscire da una situazione difficile. Cercate di evitare l’esaurimento, di fare meno danni possibili: che ne dite di un’attività acquatica per allentare le tensioni? Cancro – Le vostre idee stanno prendendo forma e presto arriverà un bel riconoscimento, insomma, le soddisfazioni non mancheranno. Cercate, però, di capire che non siete nel posto giusto e come fare per sfruttare ...

