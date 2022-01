Advertising

anteprima24 : ** Operazione Parco Sicuro, controlli sui raccoglitori di #Tartufi ** -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Parco

anteprima24.it

MASSA " "Ieri aldella Rinchiostra, molti cittadini si sono ritrovati per contestare l'idea dell'amministrazione Persiani di sostituire ilstesso con un giardino. Questa, dai documenti allegati agli atti pubblicati, comporterebbe il taglio di moltissimi alberi, nel computo economico se ne includono 80 con differenti ...Abbiamo ripulito il, rendendo fruibili alcuni sentieri, e aperto ilal pubblico per ...- abbiamo presentato il progetto per il riutilizzo della colonia e da lì è partita un'che ...Esercitazione dei Vigili del fuoco questo pomeriggio a Misinto, in zona boschi di Sant’Andrea, nel Parco delle Groane. Personale e mezzi del distaccamento ...Discarica abusiva al Parco Alto Milanese. Il Consorzio ha ultimato la pulizia e ora annuncia misure deterrenti: "Installeremo una sbarra e le telecamere".