Nigeria: 200 i morti negli attacchi, centinaia in fuga (Di domenica 9 gennaio 2022) Sale a 200 il bilancio delle vittime dei raid di uomini armati questa settimana nello stato di Zamfara nel nordovest della Nigeria. Lo ha detto all'Afp una portavoce del ministro degli Affari ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Sale a 200 il bilancio delle vittime dei raid di uomini armati questa settimana nello stato di Zamfara nel nordovest della. Lo ha detto all'Afp una portavoce del ministro degli Affari ...

