Napoli | Petagna | “Un bel gol per i tre punti | qui non vincevamo da tre partite”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sono contento, dovevamo fare treper dare seguito al pari di Torino. L’importante era il risultato, qui nonda tre”. Gol vittoria per Andrea, attaccante del, che ai microfoni di DAZN a fine gare ha analizzato la sfida degli azzurri contro la Sampdoria. “Quando non giochi tanto perdi un po’ di certezze, poi con il gol prendi fiducia e cambia tutto. Il gol? E’ una cosa che mi è venuta d’istinto, un bel gol per i tre. Adesso torna Osimhen e cercherò di ritagliarmi il mio spazio, poi c’è Dries che il nostro campione e tutti e tre insieme daremo tutto per il nostro obiettivo”. Su Insigne: “E’ il nostro capitano, deve darci una mano in questi sei mesi per arrivare in Champions”. L'articolo ...

Serie A,- Sampdoria:la sblocca prima dell'intervallo Gli azzurri schiacciano in avvio gli ospiti, molto chiusi: la prima vera occasione per i padroni di casa arriva al 27 ed è ...Unpragmatico - non tra i più belli della stagione - supera 1 - 0 la Sampdoria conservando il terzo posto in classifica. Decisiva una prodezza balistica di Andrea, che fa tornare al ...In #NapoliSampdoria Tomas Rincon diventa il primo calciatore della storia a giocare in serie A con le due torinesi e le due genovesi. Il venezuelano è diventato il primo calciatore della storia a gioc ...NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli torna al successo vincendo per 1-0 allo stadio “Maradona” contro una Sampdoria spenta e che non riesce mai a rendersi effettivamente pericolosa. I partenopei restano cos ...