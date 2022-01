Mourinho: "Collasso psicologico, manca personalità. Voglio restare tre anni" (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA - Incredibile match all'Olimpico. La Juventus ha battuto la Roma 4 - 3 riuscendo a ribaltare in sette minuti il risultato. Dal 3 - 1 per i giallorossi la squadra di Allegri ha capovolto il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA - Incredibile match all'Olimpico. La Juventus ha battuto la Roma 4 - 3 riuscendo a ribaltare in sette minuti il risultato. Dal 3 - 1 per i giallorossi la squadra di Allegri ha capovolto il ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Roma, #Mourinho: 'Super per 70 minuti, poi c'è stato un collasso psicologico' - VoceGiallorossa : ?? Mourinho: 'Molto bene per 70 minuti, poi c’è stato un collasso psicologico. La prossima settimana arriva un altro… - sportli26181512 : Mourinho: 'Super per 70 minuti, poi c'è stato un collasso psicologico': Mourinho: 'Super per 70 minuti, poi c'è sta… - sportli26181512 : Mourinho: “Collasso psicologico, manca personalità. Voglio restare tre anni”: Le parole del tecnico giallorosso al… - IlgiallorossoIt : Il tecnico giallorosso Josè Mourinho ha così commentato la sconfitta contro la Juventus per 3-4: le sue parole Jos… -