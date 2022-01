Mihajlovic: «i napoletani sono un popolo di cuore, come i serbi. Forse noi siamo un po’ più duri» (Di domenica 9 gennaio 2022) Mihajlovic ama Napoli e i napoletani e tifa Napoli. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni intervista Sinisa Mihajlovic che ribadisce di tifare Napoli e di sperare che siano gli azzurri a vincere lo scudetto. «Mai detto che l’Inter vincerà lo scudetto. Io spero che a vincere sia il Napoli». Prego? «Il Napoli per la gente, mi piace la gente di Napoli. All’Inter sono stato giocatore e vice allenatore, è la mia seconda famiglia. Ma ho una passione speciale per i napoletani, un popolo di cuore, come i serbi. Ecco, Forse noi siamo Forse un po’ più duri… Io non c’entro un cazzo con Napoli e i napoletani, eppure li sento vicini, affini. Abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022)ama Napoli e ie tifa Napoli. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni intervista Sinisache ribadisce di tifare Napoli e di sperare che siano gli azzurri a vincere lo scudetto. «Mai detto che l’Inter vincerà lo scudetto. Io spero che a vincere sia il Napoli». Prego? «Il Napoli per la gente, mi piace la gente di Napoli. All’Interstato giocatore e vice allenatore, è la mia seconda famiglia. Ma ho una passione speciale per i, undi. Ecco,noiun po’ più… Io non c’entro un cazzo con Napoli e i, eppure li sento vicini, affini. Abbiamo ...

