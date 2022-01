“Mentitore seriale”: Luca Telese massacrato, l’ultimo tweet su Galli fa scoppiare un polverone (Di domenica 9 gennaio 2022) Il giornalista Luca Telese infiamma gli animi: le sue dichiarazioni in merito al virologo Galli scatenano una ridda di polemiche. Luca Telese (fonte youtube)Venerdì 6 gennaio il quotidiano “La Verità“, ha pubblicato una prima pagina bomba: sopra una foto del dottor Massimo Galli, campeggiava un titolo shock. “La terza dose non basta, Galli curato con le terapie domiciliari“, scrive Giorgio Gandola. Si è infatti appreso negli ultimi giorni che il noto virologo avesse contratto il Covid-19 nella sua variante Omicron. Ecco quanto dichiarato dallo stesso: “Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Faccio outing: verosimilmente il 31 dicembre o nei giorni precedenti qualcuno mi ha passato Omicron anche se ho condotto una vita ritiratissima, vedendo ... Leggi su specialmag (Di domenica 9 gennaio 2022) Il giornalistainfiamma gli animi: le sue dichiarazioni in merito al virologoscatenano una ridda di polemiche.(fonte youtube)Venerdì 6 gennaio il quotidiano “La Verità“, ha pubblicato una prima pagina bomba: sopra una foto del dottor Massimo, campeggiava un titolo shock. “La terza dose non basta,curato con le terapie domiciliari“, scrive Giorgio Gandola. Si è infatti appreso negli ultimi giorni che il noto virologo avesse contratto il Covid-19 nella sua variante Omicron. Ecco quanto dichiarato dallo stesso: “Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Faccio outing: verosimilmente il 31 dicembre o nei giorni precedenti qualcuno mi ha passato Omicron anche se ho condotto una vita ritiratissima, vedendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Mentitore seriale Una sanzione di 100 euro per chi non ha iniziato il ciclo vaccinale? Controlliamo anche le esenzioni e differimenti . Il no vax è soggetto a mio giudizio pericoloso per sé e per gli altri, spesso un mentitore seriale, uno che si arrampica sugli specchi e se scoperto può divenire pericoloso . Il no vax è spesso una ...

