“Manca un rigore”: Roma-Juventus, la ‘sentenza’ in diretta (Di domenica 9 gennaio 2022) Un tocco di mano di de Ligt in area di rigore scatena le polemiche su Roma-Juventus. L’ex arbitro Marelli ha commentato l’episodio a DAZN. Roma-Juventus scatena i tifosi. Il big match del ventesimo turno di Serie A 2021/2022 scatena le polemiche a causa di un episodio da moviola. Il match è attualmente fermo sul 2-1 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 gennaio 2022) Un tocco di mano di de Ligt in area discatena le polemiche su. L’ex arbitro Marelli ha commentato l’episodio a DAZN.scatena i tifosi. Il big match del ventesimo turno di Serie A 2021/2022 scatena le polemiche a causa di un episodio da moviola. Il match è attualmente fermo sul 2-1 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportface2016 : #VeneziaMilan, manca un rigore ai padroni di casa: #Florenzi trattiene #Henry, sbaglia #Irrati - serieAnews_com : ?? #RomaJuve, manca un #rigore ai giallorossi: per #Marelli il tocco di mano di #deLigt è punibile - AdduciOsvaldo : 3-1 e gli manca un rigore. Andiamo avanti. Non meritiamo neanche la Conference e si parla di Champions. - BuzatuDanyel : @Marco70549582 Manca un rigore alla Roma - TUTTOJUVE_COM : Per Marelli manca un rigore alla Roma: 'Non ci sono dubbi, braccio de Ligt molto largo' -