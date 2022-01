LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: cominciano i 500 metri maschili! In gara Nenzi, Rosanelli e Bosa (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.59 Tra pochissimo tocca ai 500 metri tra gli uomini con protagonisti gli azzurri Mirko Giacomo Nenzi, Jeffrey Rosanelli, David Bosa. 15.55 Premiazione in corso dei 1000 metri femminili. 15.51 Sesto tempo per Michelle de Jong che conclude con 1.15.688 davanti la polacca Karolina Bosiek che ha fermato il cronometro su 1.16.766. 15.47 DARIA KACHANOVA TERMINA TERZA! Definite le posizioni: doppietta olandese con Jutta Leerdam al primo posto e Femke Kok che si aggiudica l’argento. Giù dal podio le russe Angelina Golikova ed Elizaveta Golubeva. 15.44 JUTTA LEERDAM VOLA IN VETTA CON 1.13.602! L’olandese scalza le connazionali Femke Kok e Michelle de Jong, con quest’ultima superata anche dalla russa Elizaveta Golubeva. 15.41 Nono ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.59 Tra pochissimo tocca ai 500tra gli uomini con protagonisti gli azzurri Mirko Giacomo, Jeffrey, David. 15.55 Premiazione in corso dei 1000femminili. 15.51 Sesto tempo per Michelle de Jong che conclude con 1.15.688 davanti la polacca Karolina Bosiek che ha fermato il cronometro su 1.16.766. 15.47 DARIA KACHANOVA TERMINA TERZA! Definite le posizioni: doppietta olandese con Jutta Leerdam al primo posto e Femke Kok che si aggiudica l’argento. Giù dal podio le russe Angelina Golikova ed Elizaveta Golubeva. 15.44 JUTTA LEERDAM VOLA IN VETTA CON 1.13.602! L’olandese scalza le connazionali Femke Kok e Michelle de Jong, con quest’ultima superata anche dalla russa Elizaveta Golubeva. 15.41 Nono ...

