L'Inter non si ferma e batte anche la Lazio (Di domenica 9 gennaio 2022) L'Inter si prende la rivincita sulla Lazio e centra l'ottavo successo consecutivo in campionato, tornando in vetta alla classifica a +1 sul Milan e con una gara da recuperare. A San Siro decide la rete di Skriniar dopo il botta e risposta tra Bastoni e Immobile: per la squadra dell'ex Inzaghi è il primo successo del 2022, gli uomini di Sarri invece non riescono a bissare il colpo dell'andata e restano fermi a quota 32 punti in classifica. Tanto equilibrio nelle prime battute di gara, poi i nerazzurri aumentano i ritmi e al 17' passano avanti grazie alla fiammata di Lautaro, ma il Var pizzica un paio di centimetri di fuorigioco dell'argentino e annulla la rete. L'Inter comunque continua a premere e alla mezz'ora sblocca con la staffilata di Bastoni dalla distanza che infila all'angolino Strakosha, miracoloso qualche istante prima ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) L'si prende la rivincita sullae centra l'ottavo successo consecutivo in campionato, tornando in vetta alla classifica a +1 sul Milan e con una gara da recuperare. A San Siro decide la rete di Skriniar dopo il botta e risposta tra Bastoni e Immobile: per la squadra dell'ex Inzaghi è il primo successo del 2022, gli uomini di Sarri invece non riescono a bissare il colpo dell'andata e restano fermi a quota 32 punti in classifica. Tanto equilibrio nelle prime battute di gara, poi i nerazzurri aumentano i ritmi e al 17' passano avanti grazie alla fiammata di Lautaro, ma il Var pizzica un paio di centimetri di fuorigioco dell'argentino e annulla la rete. L'comunque continua a premere e alla mezz'ora sblocca con la staffilata di Bastoni dalla distanza che infila all'angolino Strakosha, miracoloso qualche istante prima ...

