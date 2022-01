Juve | inserimento di una big d’Europa per un obiettivo bianconero!

(Di domenica 9 gennaio 2022) Lantus insegue da tempo un profilo di calibro internazionale per il centrocampo da almeno due anni. Secondo Todofichajes.com però, la complicata trattativa per il ritorno di Paul Pogba potrebbe non andare a buon fine, a causa dell’del PSG. Pogba Man UtdIl club francese infatti, con risorse economiche pressoché illimitate, potrebbe avere la meglio sulla Vecchia Signora, che già pregustava il clamoroso ritorno del Polpo Paul a Torino alla corte di Massimiliano Allegri. La stella del Manchester United, in scadenza a giugno 2022, potrebbe dal 1o febbraio, firmare tranquillamente per la società transalpina. VINCENZO BONIELLO

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, obiettivo distante: inserimento del B… - junews24com : Icardi Juve, c’è l’inserimento del Manchester United! I dettagli - infoitsport : Icardi Juve, c'è l'inserimento del Manchester United! I dettagli - gilnar76 : Icardi Juve, c’è l’inserimento del Manchester United! I dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Icardi Juve, c'è l'inserimento del Manchester United! I dettagli - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve inserimento

Sempre il portiere rossonero respinge su Bonansea,in pressing. 21 L'attaccante della ... 3 Prima occasione per il Milan con l'in profondità di Thomas che non riesce a spingere davanti ...... la Roma dal ko di San Siro contro il Milan e ladall'1 - 1 contro un Napoli in piena ... Nella Juventus possibile l'di Kean dal 1' al posto di Morata che ha deluso contro il Napoli e di ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in esclusiva ai microfoni di DAZN in vista del match di stasera contro la Roma: "Senza di me in panchina? Sono rafforzati, non c'è chi fa danni in ...Da spalla di Icardi e Lukaku a leader dell'Inter. La metamorfosi di Lautaro Martinez è uno degli argomenti trattati oggi tra le pagine de La Gazzetta dello Sport. "Il girone di andata ha messo in most ...