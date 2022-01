Inter, Handanovic: «Dobbiamo vincere. Non c’è nessuna pressione» (Di domenica 9 gennaio 2022) Samir Handanovic, capitano dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv presentando così la partita contro la Lazio Samir Handanovic, capitano dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv presentando la sfida di stasera contro la Lazio. DICHIARAZIONI – «C’è sempre voglia di tornare presto al campo quando sei in vacanza. C’è tanta voglia e vogliamo vincere la partita. Quali errori non bisogna ripetere dall’andata? All’Olimpico abbiamo fatto un’ottima partita, purtroppo ci sono stati degli episodi che a volte ecidono le partite e non ci sono girati bene. Ci siamo preparati bene, Dobbiamo vincere. In campo dopo il Milan? Non penso crei pressione, siamo ancora a metà campionato. Poi abbiamo due partite in meno, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Samir, capitano dell’, ha parlato ai microfoni diTv presentando così la partita contro la Lazio Samir, capitano dell’, ha parlato ai microfoni diTv presentando la sfida di stasera contro la Lazio. DICHIARAZIONI – «C’è sempre voglia di tornare presto al campo quando sei in vacanza. C’è tanta voglia e vogliamola partita. Quali errori non bisogna ripetere dall’andata? All’Olimpico abbiamo fatto un’ottima partita, purtroppo ci sono stati degli episodi che a volte ecidono le partite e non ci sono girati bene. Ci siamo preparati bene,. In campo dopo il Milan? Non penso crei, siamo ancora a metà campionato. Poi abbiamo due partite in meno, ...

Advertising

Inter : ??? | HANDANOVIC “Prima di andare in vacanza non vedi l’ora di riposarti, quando sei in vacanza invece non vedi l’… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Handanovic: 'Non vediamo l'ora di giocare' - apetrazzuolo : INTER - Handanovic: 'Non vediamo l'ora di giocare' - napolimagazine : INTER - Handanovic: 'Non vediamo l'ora di giocare' - SimoneTogna : #Inter, #Handanovic: “Vogliamo vincere, nessuna pressione per la vittoria del Milan” -