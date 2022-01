Dakar 2022, classifica moto: Adrien Van Beveren si prende la vetta, 2° Walkner (Di domenica 9 gennaio 2022) classifica GENERALE moto Dakar 2022 1 42 (FRA) Adrien VAN Beveren MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 23H 45? 02” 2 52 (AUT) MATTHIAS Walkner RED BULL KTM FACTORY RACING 23H 50? 14” + 00H 05? 12” 3 1 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 23H 50? 25” + 00H 05? 23” 4 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 23H 50? 40” + 00H 05? 38” 5 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 23H 51? 36” + 00H 06? 34” 6 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 23H 53? 17” + 00H 08? 15” 7 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 23H 53? 35” + 00H 08? 33” 00H 01? 00” 8 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 24H 05? 20” + 00H 20? 18” 9 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)GENERALE1 42 (FRA)VANMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 23H 45? 02” 2 52 (AUT) MATTHIASRED BULL KTM FACTORY RACING 23H 50? 14” + 00H 05? 12” 3 1 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 23H 50? 25” + 00H 05? 23” 4 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 23H 50? 40” + 00H 05? 38” 5 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 23H 51? 36” + 00H 06? 34” 6 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 23H 53? 17” + 00H 08? 15” 7 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 23H 53? 35” + 00H 08? 33” 00H 01? 00” 8 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 24H 05? 20” + 00H 20? 18” 9 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY ...

Advertising

dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - SkySportMotoGP : ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? - dakarbot : RT @OA_Sport: #DAKAR Jose Ignacio Cornejo Florimo trionfa nella settima tappa, Adrien van Beveren leader della classifica generale https:/… - OA_Sport : #DAKAR Jose Ignacio Cornejo Florimo trionfa nella settima tappa, Adrien van Beveren leader della classifica general… -