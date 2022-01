Covid: Messico, record di oltre 30 mila contagi in un giorno (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Messico ha registrato oltre 30.000 nuovi casi di Covid - 19 in un giorno, un record dall'inizio della pandemia che ha portato alcuni stati messicani a chiudere nuovamente le scuole. Nelle ultime 24 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilha registrato30.000 nuovi casi di- 19 in un, undall'inizio della pandemia che ha portato alcuni stati messicani a chiudere nuovamente le scuole. Nelle ultime 24 ...

Advertising

FGuardiella : Covid: Messico, record di oltre 30 mila contagi in un giorno - MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco in Messico: oltre 30mila contagi in un giorno #covid - CorriereQ : Covid: Messico, record di oltre 30 mila contagi in un giorno - CorriereQ : Covid: Messico, record di oltre 30 mila contagi in un giorno - iconanews : Covid: Messico, record di oltre 30 mila contagi in un giorno -