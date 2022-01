Conegliano | mascherina in faccia e gioielli al vento | orrore dal parrucchiere | si presenta così

(Di domenica 9 gennaio 2022) Follie al tempo del Covid. L'ultima arriva direttamente da Campolongo a, in Veneto, dove si è palesato "l'esibizionista della pandemia". Che ha fatto? Presto detto: si èto alla porta del negozio con indosso lama senza mutande poi, dopo aver seminato il panico tra i presenti, è fuggito in auto con altri due complici. Nudo, come mamma l'ha fatto, coi "" alma laben salda su naso e bocca. Il tutto è avvenuto venerdì 7 gennaio al salone Parrucchieri Estetica di Laura Valentini. A rivelare quanto accaduto su Facebook è stata la titolare del salone, vaccinata con due dosi ma attualmente in isolamento perché positiva al Covid. Venerdì 7 gennaio il salone era rimasto aperto grazie alla presenza delle collaboratrici della titolare. ...

La Tribuna di Treviso

...alla porta del negozio con indosso lama senza mutande poi, dopo aver seminato il panico tra i presenti, è fuggito in auto con altri due complici. Nella frazione di Campolongo a...