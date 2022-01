Città Segrete – Londra | su Rai3 si conclude il tour di Corrado Augias tra le splendide città europee

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ultimo appuntamento con il programma che ha portato i telespettatori dia spasso per l’Europa. Va in onda oggi domenica 9 gennaio 2022 in prima serata l’ultimo speciale viaggio diche questa volta lo porterà alla scoperta dell’iconicadiviene trasmesso sua partire dalle ore 21:20 e mostra l’apprezzato giornalista volto storico del canale nella magicadi, da sempre in costante cambiamento e capace di essere un simbolo di tante e grandi svolte epocali, costellata di luoghi simbolo ed altrettanti personaggi che hanno fatto la storia. Tutto quello che c’è da sapere su ...

... Correre per ricominciare (film), in onda dalle 21.25 su Rai 1 The Rookie e CSI: Vegas (serie tv), in onda dalle 21.05 su Rai 2con Corrado Augias: Londra , in onda dalle 21.20 su Rai 3 ...Chi non ha visto Corrado Augias domenica scorsa su Rai 3, '', su Genova, gli consiglio di andarlo a cercare su Rai Play e di goderselo. Da genovese in eterno lutto per la lontananza, continuo 'Ma se ghe pensu', avrei forse inserito anche altro, ...