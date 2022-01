Belen | bomba su una vacanza con Lavezzi in Uruguay | lui rompe il silenzio sui social e dice …

Leggi su baritalianews

(Di domenica 9 gennaio 2022)Rodriguez è da sempre una delle grandi protagoniste del gossip. Alla showgirl argentina vengono infatti spesso associati i nomi di nuovi probabili fidanzati o flirt e proprio nelle ultime ore al nome disembrerebbe essere stato affiancato quello di un famoso calciatore argentino ovveroconosciuto da tutti semplicemente come ‘El Pocho‘. Secondo alcune indiscrezioni tra i due sembrerebbe essere in corso un presunto flirt ma a mettere le cose in chiaro è stato lo stessoche in modo piuttosto duro è intervenuto sui. Quali sono state le sue parole?Rodriguez sempre grande protagonista del gossip Non passa giorno che non si parli della bellissimaRodriguez e della sua vita privata. La celebre showgirl argentina al momento ...