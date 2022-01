ATP Cup 2022, Shapovalov detta legge contro Carreno Busta: Canada a un passo dal titolo (Di domenica 9 gennaio 2022) Denis Shapovalov batte Pablo Carreno Busta per la seconda volta in sei confronti diretti: il numero 14 del mondo trionfa con lo score di 6-4 6-3, in un match più equilibrato di quanto il punteggio possa far sembrare. Grazie a questo successo, il Canada conquista il punto dell’1-0 e, dopo 1 ora e 38 minuti, manda Felix Auger-Aliassime in campo per suggellare il trionfo in ATP Cup prima del doppio conclusivo. Riuscirà Roberto Bautista Agut a dar seguito al suo strabiliante momento di forma e a portare il pareggio alla sua Spagna? Se il buongiorno si vede dal mattino, il match si prospetta fin da subito estremamente equilibrato: allo scoccare della mezz’ora di gioco, infatti, il punteggio è ancora bloccato sul 2-2. Shapovalov è subito costretto ad annullate 5 palle break allo spagnolo, in un primo game da ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Denisbatte Pabloper la seconda volta in sei confronti diretti: il numero 14 del mondo trionfa con lo score di 6-4 6-3, in un match più equilibrato di quanto il punteggio possa far sembrare. Grazie a questo successo, ilconquista il punto dell’1-0 e, dopo 1 ora e 38 minuti, manda Felix Auger-Aliassime in campo per suggellare il trionfo in ATP Cup prima del doppio conclusivo. Riuscirà Roberto Bautista Agut a dar seguito al suo strabiliante momento di forma e a portare il pareggio alla sua Spagna? Se il buongiorno si vede dal mattino, il match si prospetta fin da subito estremamente equilibrato: allo scoccare della mezz’ora di gioco, infatti, il punteggio è ancora bloccato sul 2-2.è subito costretto ad annullate 5 palle break allo spagnolo, in un primo game da ...

