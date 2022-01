Arisa torna ad Amici 21 per la classifica delle cover: i voti (Di domenica 9 gennaio 2022) Una nuova puntata di Amici 21 andrà in onda questo pomeriggio. Dopo la pausa natalizia, il talent di Maria de Filippi torna con tutti i ragazzi protagonisti. E tornano anche le sfide delle cover ! A giudicare la gara che vedremo nella puntata di oggi, 9 gennaio 2022 è stata Arisa. A dimostrazione degli ottimi rapporti tra la cantante e Maria, dopo il suo addio al talent, il ritorno dell’ex ballerina di Ballando con le stelle, nella scuola che tanto ha amato lo scorso anno. Arisa quindi sarà il giudice speciale che avrà modo di fare la sua classifica dopo le esibizioni dei cantanti e delle cantanti di Amici 21. Non ci resta che scoprire quali sono stati i voti dati a tutti gli allievi di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 9 gennaio 2022) Una nuova puntata di21 andrà in onda questo pomeriggio. Dopo la pausa natalizia, il talent di Maria de Filippicon tutti i ragazzi protagonisti. Eno anche le sfide! A giudicare la gara che vedremo nella puntata di oggi, 9 gennaio 2022 è stata. A dimostrazione degli ottimi rapporti tra la cantante e Maria, dopo il suo addio al talent, il ritorno dell’ex ballerina di Ballando con le stelle, nella scuola che tanto ha amato lo scorso anno.quindi sarà il giudice speciale che avrà modo di fare la suadopo le esibizioni dei cantanti ecantanti di21. Non ci resta che scoprire quali sono stati idati a tutti gli allievi di ...

