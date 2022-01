Arabia, per prima volta concorso cammelli aperto ad allevatrici (Di domenica 9 gennaio 2022) Le donne saudite hanno per la prima volta potuto portare in parata i loro cammelli nella prestigiosa gara di bellezza per queste "navi del deserto", un simbolo della cultura beduina e araba, nel prestigioso Festival dei cammelli Re Abdulaziz. Lo riferisce Arab News, annunciando che la sezione femminile del contest si è conclusa. La gara di bellezza mostra cammelli al Mughateer, caratteristici prodotti dell'allevamento beduino locale. La competizione si è tenuta nel deserto di Rumah, a nord-est della capitale Riyad.La presenza per la prima volta delle allevatrici è stata accolta con entusiasmo. "Spero oggi di raggiungere una certa posizione sociale, inshallah", ha detto all'agenzia di stampa France Presse la giovane allevatrice Lamia al Rashidi. A ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 gennaio 2022) Le donne saudite hanno per lapotuto portare in parata i loronella prestigiosa gara di bellezza per queste "navi del deserto", un simbolo della cultura beduina e araba, nel prestigioso Festival deiRe Abdulaziz. Lo riferisce Arab News, annunciando che la sezione femminile del contest si è conclusa. La gara di bellezza mostraal Mughateer, caratteristici prodotti dell'allevamento beduino locale. La competizione si è tenuta nel deserto di Rumah, a nord-est della capitale Riyad.La presenza per ladelleè stata accolta con entusiasmo. "Spero oggi di raggiungere una certa posizione sociale, inshallah", ha detto all'agenzia di stampa France Presse la giovane allevatrice Lamia al Rashidi. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Arabia per Donne saudite ammesse a gareggiare ai concorsi per cammelli In un nuovo piccolo passo avanti verso una società più egualitaria, l'Arabia Saudita ha concesso alle donne, in una prima assoluta per il regno, di far sfilare i loro cammelli in un concorso di bellezza tra questi animali, parte del prestigioso festival King Abdelaziz ...

Covid: boom in Medio Oriente, casi record in Kuwait e Qatar ...vaccinate per le riunioni casalinghe e l'esclusione dei non vaccinati da centri commerciali e ristoranti, mentre nelle scuole è prevista la dad fino al 27 gennaio. Casi in crescita anche in Arabia ...

Arabia, per prima volta concorso cammelli aperto ad allevatrici Tiscali.it Meteo cronaca diretta - Grandine sul Picnic nel deserto, il video girato in Arabia Grandine in Arabia. A chi non è mai successo di essere colpiti improvvisamente da un temporale o un acquazzone durante un pic-nic o una semplice gita all'aperto? E' quello che è ...

Dakar 2022, ottava tappa Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir. Programma, orari, tv, streaming Con ancora negli occhi quanto abbiamo appena visto nel deserto dell'Arabia Saudita, la Dakar guarda già a domani per continuare il percorso che porterà i protagonisti a Jeddah, cittadina che ha segnat ...

