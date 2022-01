Amici 2021-2022, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 9 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 9 gennaio Amici 2021 eliminati – Chi è stato eliminato oggi, domenica 9 gennaio 2022, nel corso della puntata di Amici 2021-2022 in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14? Alessandra Celentano ha deciso di assegnare la maglia a Cosmary perché la vede migliorata. LDA e Sissy sono finiti in sfida ma sono riusciti ad avere la meglio entrambi. Rea e Nicol, che erano previste per una sfida, sono state graziate perché, nel corso delle settimane, sono state le ultime a svolgere i compiti assegnati agli alunni. Elena non convince Rudy, il suo ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 9 gennaio 2022): chi è, 9– Chi è, domenica 9, nel corso della puntata diin onda su Canale 5 a partire dalle ore 14? Alessandra Celentano ha deciso di assegnare la maglia a Cosmary perché la vede migliorata. LDA e Sissy sono finiti in sfida ma sono riusciti ad avere la meglio entrambi. Rea e Nicol, che erano previste per una sfida, sono state graziate perché, nel corso delle settimane, sono state le ultime a svolgere i compiti assegnati agli alunni. Elena non convince Rudy, il suo ...

Advertising

carmelitadurso : Benvenuti nel 2022 amici… Auguro a ognuno di voi che sia migliore del 2021 che ci siamo appena messi alle spalle, c… - ItalianAirForce : Siete pronti a salutare il 2021 e ad accogliere insieme a noi il nuovo anno? Condividi la foto animata con i tuoi a… - Veneta9 : RT @Rosy22bene: 28.08.2021?? Alp su Ig Stories... Tutto solo in barca ????Nooo Aveva presentato Ayça agli amici di Alacati,Anil e Esra kara… - caterinacorda1 : RT @KRISKSB: @LBasemi Il dott.Amici, mesi, mesi, mesi fa... Quando ancora in streaming guardavo un po' di stronzate in tivvù... Ha detto ch… - RadioDueLaghi : Buon compleanno Sangiovanni! Il giovane artista, vincitore morale dell’ultima edizione di Amici, festeggia 19 anni… -