Serie A | al via l’assemblea della Lega sul pubblico negli stadi | capienza ridotta o partite a porte chiuse

È cominciata poco prima delle 16 l'assemblea straordinaria della Lega Serie A. All'ordine del giorno la questione del pubblico negli stadi legata all'emergenza sanitaria da Coronavirus. Sono presenti rappresentanti di tutte e 20 le società, collegati in videoconferenza. L'incontro è stato convocato dopo la telefonata di ieri, 7 gennaio, del premier Mario Draghi al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Tra le opzioni sul tavolo quella di giocare a porte chiuse – ventilata ieri dal premier – e la riduzione della capienza degli stadi a 5.000 spettatori fino alla sosta per le nazionali di fine gennaio.

