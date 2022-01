Scuole, in otto comuni irpini non riapriranno neanche le superiori (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – otto comuni della provincia di Avellino decidono di tenere chiuse le Scuole di ogni ordine e grado a partire da lunedì quando è prevista la ripresa dell’anno scolastico. In questo senso vanno le ordinanze emanate dai sindaci di Bisaccia, Casalbore, Grottaminarda, Lauro, Pago Valle Lauro, Marzano di Nola, Montemiletto e Domicella, alcune delle quali hanno preceduto l’annuncio del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, di non far riprendere le attività scolastiche delle Scuole materne, elementari e medie. A partire dalle prossime ore, l’elenco dei comuni che non faranno ripartire le attività scolastiche potrebbe allungarsi ulteriormente. I primi cittadini irpini hanno motivato la decisione per fronteggiare un tasso di incidenza del contagio che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –della provincia di Avellino decidono di tenere chiuse ledi ogni ordine e grado a partire da lunedì quando è prevista la ripresa dell’anno scolastico. In questo senso vanno le ordinanze emanate dai sindaci di Bisaccia, Casalbore, Grottaminarda, Lauro, Pago Valle Lauro, Marzano di Nola, Montemiletto e Domicella, alcune delle quali hanno preceduto l’annuncio del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, di non far riprendere le attività scolastiche dellematerne, elementari e medie. A partire dalle prossime ore, l’elenco deiche non faranno ripartire le attività scolastiche potrebbe allungarsi ulteriormente. I primi cittadinihanno motivato la decisione per fronteggiare un tasso di incidenza del contagio che ...

