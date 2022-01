Sci | gigante di Adelboden a Odermatt

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SCI GIGANTE DONNE, KRANJSKA GORA, VINCE LA SVEDESE HECTOR Marta Bassino chiude al 3° posto, dietro Tessa… - sportface2016 : Sci alpino, gigante maschile #Adelboden. Caos tifosi, #Feller: 'Gli svizzeri cercano di infettare tutti' - infoitsport : Sci, Odermatt si impone nel gigante di Adelboden. Brutta caduta per De Aliprandini - infoitsport : Sci, Gigante di Adelboden: paura per De Aliprandini. Vince Odermatt - andreastoolbox : Sci, Coppa del Mondo 2021-22: Bassino 3^ nel gigante Kranjska Gora. Vince Hector | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Sci gigante

L'azzurra Marta Bassino - 25 anni e 19/esimo podio in carriera - e' arrivata 3/a in 2.17.11 nello slalomdi cdm di Kranjska Gora. Ha vinto - secondo successo stagionale - la svedese Sara Hector in 2.15.79 davanti alla francese Tessa Worley in 2.16.75. Mentre per l'Italia in classifica c'e' poi ......francese Alexis Pinturault in 2.34.99 Miglior azzurro - uscito ed infortunato nella prima manche il gigantista n.1 Luca De Aliprandini - pur con una buona prova complessiva in questo ultimo...Domenica è previsto lo slalom con prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.30, in diretta su Rai Sport ed Eurosport.Borsotti migliore degli azzurri. Con l'uscita di scena di De Aliprandini il migliore degli italiani è stato Giovanni Borsotti, 17° in 2'38'68. Riccardo Tonetti, 11° dopo la prima manche, ha buttato al ...