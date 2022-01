Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: classifica generale aggiornata dopo gigante Kranjska Gora 2022 (Di sabato 8 gennaio 2022) La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022 aggiornata dopo lo slalom gigante di Kranjska Gora di sabato 8 gennaio 2022. Una deludente Petra Vlhova, oggi 15esima, non riesce ad avvicinarsi ad un’altrettanto deludente Mikaela Shiffrin ma in recupero nella seconda manche. Sara Hector con la vittoria di oggi è la nuova regina delle porte larghe. LA classifica generale Mikaela Shiffrin (Usa) 886 Petra Vlhova (Svk) 731 Sofia Goggia (Ita) 657 Sara Hector (Swe) 542 Federica Brignone (Ita) 407 Michelle Gisin (Sui) 385 Ramona Siebenhofer (Aut) 353 Lara Gut-Behrami (Sui) 343 Ragnhild Mowinckel (Nor) 336 Katharina ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Ladideldi sci2021/lo slalomdidi sabato 8 gennaio. Una deludente Petra Vlhova, oggi 15esima, non riesce ad avvicinarsi ad un’altrettanto deludente Mikaela Shiffrin ma in recupero nella seconda manche. Sara Hector con la vittoria di oggi è la nuova regina delle porte larghe. LAMikaela Shiffrin (Usa) 886 Petra Vlhova (Svk) 731 Sofia Goggia (Ita) 657 Sara Hector (Swe) 542 Federica Brignone (Ita) 407 Michelle Gisin (Sui) 385 Ramona Siebenhofer (Aut) 353 Lara Gut-Behrami (Sui) 343 Ragnhild Mowinckel (Nor) 336 Katharina ...

