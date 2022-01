Scherma | coppa del mondo under 20 | Giovannella Somma domani a Udine

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPosillipo (Na) – Si svolgerà, domenica 9 gennaio a, la tappa italiana delladel20 di spada maschile e femminile. L’atleta rossoverdesalirà in pedanaalle 9:30 per difendere i colori della nazionale italiana e del Circolo Posillipo e, insieme alle altre atlete azzurre, sfiderà le 161 spadiste20 provenienti da tutto ile sarà seguita dal tecnico del Posillipo Francesca Cuomo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

: MARTINA BOMBARDI TORNA INDEL MONDO Un'altra partecipazione indel Mondo. Comincia molto bene il 2022 per il Circolo Ravennate della Spada. E' arrivata infatti l'autorizzazione, ...Comincia molto bene il 2022 per il Circolo Ravennate della Spada, con la chiamata da parte del Commissario Tecnico della Spada azzurra Dario Chiadò, per Martina Bombardi alladel Mondo Under 20 ...COPPA D'AFRICA - Andiamo a vedere nel dettaglio il programma del Day 1 della 33esima edizione della Coppa d'Africa che si disputa in Camerun, a casa del nuovo presidente federale Eto'o. Sarà proprio ...UDINE (ITALPRESS) - Saliranno in pedana domani, sabato, alle 9.30, gli oltre 200 spadisti che inaugureranno il calendario internazionale 2022 della scherma ...