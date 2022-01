Rorc Transatlantic Race | Maserati Multi 70 e Soldini partiti per l’8a edizione

(Di sabato 8 gennaio 2022) E’ partita oggi, alle 12 ora italiana, l’ottavadella, organizzata dal Royal Ocean Racing Club in collaborazione con Yacht Club de France.70 e le altre 31 imbarcazioni iscritte alla regata hanno tagliato la linea di partenza in due flotte scaglionate davanti ad Arrecife con un vento di 15/18 nodi da Est. Da Puerto Calero, Lanzarote, percorreranno 2995 miglia superando le Canarie e navigando attraverso l’oceano Atlantico fino all’isola di Grenada, nei Caraibi orientali. Sulla linea, armati di foil di ultima generazione, i diretti rivali del team italiano: Argo con Brian Thompson (Usa), e PowerPlay che vede a bordo i velisti inglesi Giles Scott (tattico di Ineos Team Uk in Coppa America e vincitore di due ori olimpici nella classe Finn) e ...

Prenderà il via oggi alle 11 locali, l'ottava edizione della Rorc Transatlantic Race. Maserati Multi 70 e le altre 31 imbarcazioni iscritte alla regata partiranno in due flotte leggermente scaglionate da Puerto Calero, Lanzarote, e percorreranno 2.995 miglia