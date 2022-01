Recitò in Gomorra, fermato e arrestato: aveva una pistola in auto (Di sabato 8 gennaio 2022) Vincenzo Sacchettino, 23 anni, ha tentato la fuga durante un controllo poi ha spintonato gli agenti, che lo hanno trovato in possesso di un'arma rubata. Così Danielino di Gomorra è finito in carcere Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) Vincenzo Sacchettino, 23 anni, ha tentato la fuga durante un controllo poi ha spintonato gli agenti, che lo hanno trovato in possesso di un'arma rubata. Così Danielino diè finito in carcere

CaffeFou : Recitò in #Gomorra, fermato e arrestato: aveva una pistola in auto #Gomorra5 - NRIKICE : @kewkdaykar ti amissimo?????? ti recito gomorra in un vocale -