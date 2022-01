Quando non desideravo più nulla ho toccato il fondo. Poi sono risalita (Di sabato 8 gennaio 2022) È capitato a tutte noi di toccare il fondo almeno una volta nella vita. E succede ancora Quando siamo stanche, affannate, Quando abbiamo paura di cambiare e Quando quei stravolgimenti che ci riguardano in prima persona non li scegliamo, ma li subiamo. Capita anche Quando a tutti costi cerchiamo di fare nostra quella positività tossica che ci blocca in una prigione dorata. Ma a noi va bene così, perché all’apparenza tutto questo ci sembra migliore di un baratro oscuro in cui cadere. Eppure toccare il fondo è necessario. Lo è perché solo così possiamo tornare ad apprezzare la vita, a gioire per un raggio di sole, a imparare dai nostri errori o dai fallimenti. Cadere non è un dramma, non è una colpa, non è una vergogna. Non farlo mai, invece, è limitante. Tenersi in equilibrio, anche ... Leggi su dilei (Di sabato 8 gennaio 2022) È capitato a tutte noi di toccare ilalmeno una volta nella vita. E succede ancorasiamo stanche, affannate,abbiamo paura di cambiare equei stravolgimenti che ci riguardano in prima persona non li scegliamo, ma li subiamo. Capita anchea tutti costi cerchiamo di fare nostra quella positività tossica che ci blocca in una prigione dorata. Ma a noi va bene così, perché all’apparenza tutto questo ci sembra migliore di un baratro oscuro in cui cadere. Eppure toccare ilè necessario. Lo è perché solo così possiamo tornare ad apprezzare la vita, a gioire per un raggio di sole, a imparare dai nostri errori o dai fallimenti. Cadere non è un dramma, non è una colpa, non è una vergogna. Non farlo mai, invece, è limitante. Tenersi in equilibrio, anche ...

Advertising

stanzaselvaggia : Questi non li convinci quando hanno una tromboembolia polmonare, li convinci con una multa una tantum da 100 euro. Come no. - AurelianoStingi : Lo scrivo a scanso di equivoci, quando TUTTI i contagiati e ricoverati saranno variante Omicron, nonostante la sua… - elio_vito : Era un anno fa, il #7gennaio 2021, quando Renzi disse: 'domani presentiamo un documento in cui c’è scritto: Mes sì… - Heavenisaplace7 : appuntamento quotidiano col miracoloso santino: Gherardo è un ciarlatano, quando non ha Jessiha vicino. ??ARNIHERS,… - stefansiaa : Ma perché non mi arrivano le notifiche quando le persone commentanoooooo -