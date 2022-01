Napoli, fermato in auto con una pistola rubata: l’ex attore di Gomorra Vincenzo Sacchettino arrestato a Scampia (Di sabato 8 gennaio 2022) Vincenzo Sacchettino, attore 23enne che nella serie tv “Gomorra” ha interpretato il personaggio di “Danielino”, è stato arrestato venerdì pomeriggio dalla Polizia di Stato a Scampia, quartiere della zona nord di Napoli. Gli agenti del Commissariato Scampia e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale operativa sono intervenuti in via Labriola per la segnalazione di una persona in strada armata di pistola. I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato il 23enne a bordo di un’auto il quale, alla loro vista, ha tentato la fuga ma è stato fermato. Inoltre, durante le fasi dell’identificazione, ha spintonato gli operatori tentando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022)23enne che nella serie tv “” ha interpretato il personaggio di “Danielino”, è statovenerdì pomeriggio dalla Polizia di Stato a, quartiere della zona nord di. Gli agenti del Commissariatoe dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale operativa sono intervenuti in via Labriola per la segnalazione di una persona in strada armata di. I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato il 23enne a bordo di un’il quale, alla loro vista, ha tentato la fuga ma è stato. Inoltre, durante le fasi dell’identificazione, ha spintonato gli operatori tentando ...

Advertising

FQMagazineit : Napoli, fermato in auto con una pistola rubata: l’ex attore di Gomorra Vincenzo Sacchettino arrestato a Scampia - InterPiatto : RT @CensuraFreemind: @90ordnasselA Dopo il 2020 con il Napoli che fu fermato (dall'Asl di Napoli) il risultato fu decretato in un milliseco… - CensuraFreemind : @90ordnasselA Dopo il 2020 con il Napoli che fu fermato (dall'Asl di Napoli) il risultato fu decretato in un millis… - MCMXLVIII8 : Napoli, fermato in auto con una pistola: arrestato ex attore di Gomorra quindi cazzo ci stava a fare libero di cont… - willycuba65 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, fermato in auto con una pistola: arrestato ex attore di Gomorra #gomorra -