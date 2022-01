Multa ai no vax over 50. A quanto ammonta e i tempi per comunicare l’esenzione (Di sabato 8 gennaio 2022) Multa ai no vax over 50 che decidono di non rispettare l’obbligo vaccinale: si tratta di una sanzione di 100 euro per coloro che, alla data del prossimo 1 febbraio, non avranno iniziato il ciclo vaccinale primario o che, a partire sempre dall’1 febbraio, non hanno fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 8 gennaio 2022)ai no vax50 che decidono di non rispettare l’obbligo vaccinale: si tratta di una sanzione di 100 euro per coloro che, alla data del prossimo 1 febbraio, non avranno iniziato il ciclo vaccinale primario o che, a partire sempre dall’1 febbraio, non hanno fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

