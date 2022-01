Maldini pesca in Premier il sostituto di Kjaer: contatti con il Tottenham! (Di sabato 8 gennaio 2022) L’assenza di Simon Kjaer è una di quelle pesanti in casa Milan. Ciò è testimoniato dal fatto che il casting per la ricerca del sostituto del danese è ormai iniziato da più di qualche mese. Maldini tiene sempre gli occhi su in Francia, su Botman del Lille e Diallo del Paris Saint Germain, ma questo non esclude altre piste Paolo Maldini MilanOltre a Bremer del Torino, su Tuttosport si parla di un interessamento dei rossoneri per Tanganga, inglese classe 99 del Tottenham che gli Spurs lascerebbero però partire solo a titolo definitivo per una cifra di circa 25 milioni di euro. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) L’assenza di Simonè una di quelle pesanti in casa Milan. Ciò è testimoniato dal fatto che il casting per la ricerca deldel danese è ormai iniziato da più di qualche mese.tiene sempre gli occhi su in Francia, su Botman del Lille e Diallo del Paris Saint Germain, ma questo non esclude altre piste PaoloMilanOltre a Bremer del Torino, su Tuttosport si parla di un interessamento dei rossoneri per Tanganga, inglese classe 99 del Tottenham che gli Spurs lascerebbero però partire solo a titolo definitivo per una cifra di circa 25 milioni di euro. VINCENZO BONIELLO

Ultime Notizie dalla rete : Maldini pesca Ruiu: 'Maldini ha creato un super Milan senza illudere, rifiutando compromessi e contrasti' Gli dicono che non ci sono soldi per comprare i giocatori di prima fascia e lui pesca nelle retrovie cercando gli elementi giusti per farli crescere nel segno del DNA rossonero. Maldini sa che non ...

FMJ - Primo posto, pressing zero e risparmio energetico! ... pochissimo dopo, al calar del minuto 12' Bakayoko getta grosse reti in mare, così pesca ed ... E poi, m a dove è finito Daniel Maldini? A proposito di punti noiosi, i miei ultimi pensieri si soffermano ...

Calciomercato Milan, pronta l'alternativa a Botman: Maldini pesca in Liga La priorità del calciomercato del Milan è un centrale di difesa che possa sostituire l'infortunato Simon Kjaer. Il sogno dei rossoneri si chiama Sven Botman, centrale del Lille valutato circa 30 milio ...

Calciomercato Milan, è sempre caccia al difensore: Maldini pesca in Svizzera Il calciomercato del Milan si incentra sulla ricerca del difensore centrale, e Maldini avrebbe individuato un altro profilo in Svizzera ...

