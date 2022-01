Maitland-Niles: «Roma, ti dimostrerò di essere grande. Mou il meglio» (Di sabato 8 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del nuovo acquisto giallorosso Maitland-Niles si presenta così ai canali ufficiali della Roma: «Sono davvero contento di essere qui, tutti mi hanno accolto benissimo. Non vedo l’ora di cominciare. Sono un calciatore calmo, tranquillo, ma sono anche molto tenace. Ho molta resistenza e buona tecnica. E so anche leggere bene il gioco, sono un giocatore completo. Esordio con la Juve? È una bellissima sensazione. Sono qui per dimostrare il mio valore e lo farò in ogni partita. Le opportunità ci saranno, ma saranno le prestazioni a parlare». ABRAHAM E SMALLING – «Sì, ho parlato con Tammy, che è un ragazzo fantastico. Non conosco bene Chris, ma lo conoscerò presto. Tammy mi ha detto quanto sia grande questo club. Ha voluto fortemente che venissi qui. Mi ha parlato della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del nuovo acquisto giallorossosi presenta così ai canali ufficiali della: «Sono davvero contento diqui, tutti mi hanno accolto benissimo. Non vedo l’ora di cominciare. Sono un calciatore calmo, tranquillo, ma sono anche molto tenace. Ho molta resistenza e buona tecnica. E so anche leggere bene il gioco, sono un giocatore completo. Esordio con la Juve? È una bellissima sensazione. Sono qui per dimostrare il mio valore e lo farò in ogni partita. Le opportunità ci saranno, ma saranno le prestazioni a parlare». ABRAHAM E SMALLING – «Sì, ho parlato con Tammy, che è un ragazzo fantastico. Non conosco bene Chris, ma lo conoscerò presto. Tammy mi ha detto quanto siaquesto club. Ha voluto fortemente che venissi qui. Mi ha parlato della ...

Advertising

Glongari : #Roma il nuovo acquisto Maitland Niles ha raggiunto l’aeroporto di Ciampino. Ultime pratiche burocratiche e poi sar… - DiMarzio : #SerieA | La @OfficialASRoma ha depositato il contratto di #MaitlandNiles in Lega - DiMarzio : .@OfficialASRoma, adesso è ufficiale: Ainsley #MaitlandNiles è un nuovo giocatore giallorosso - stefanoasr : RT @jerryscottismo: Nel giro di tamponi odierno la fidanzata di Maitland Niles è risultata positiva e pertanto, in via precauzionale, Zanio… - CalcioNews24 : Le parole del neo giocatore della #Roma -