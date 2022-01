Lazio | allarme difesa | Sarri ha la soluzione per l’Inter!

(Di sabato 8 gennaio 2022) Durante la conferenza stampa di oggi Maurizioha parlato anche della. Il tecnico non è sembrato preoccupato per la voragine causata dall’infortunio di Acerbi, anzi ha pronte diverse opzioni per fermare l’attacco dell’Inter. Francesco Acerbi,Come riportato da TMWsi è espresso così in conferenza: “Patric su Dzeko all’andata? Io non ho mai dato marcature però… Lo avete visto lì? Leiva il centrale può farlo, a Liverpool lo ha fatto: ce lo ha nel dna, lo ha fatto bene anche a Venezia. E’ talmente intelligente che può farlo. Radu nell’ultimo mese ha dato grandi segnali, possiamo prenderlo in grande considerazione“. Simone Borghi

Advertising

AleCampana01 : RT @rep_roma: Allarme Omicron, altri sindaci del Lazio firmano Dad al 21 gennaio [aggiornamento delle 15:20] - SalvatoreSamp : RT @rep_roma: Allarme Omicron, altri sindaci del Lazio firmano Dad al 21 gennaio [aggiornamento delle 15:20] - an12frnc : RT @rep_roma: Allarme Omicron, altri sindaci del Lazio firmano Dad al 21 gennaio [aggiornamento delle 15:20] - rep_roma : Allarme Omicron, altri sindaci del Lazio firmano Dad al 21 gennaio [aggiornamento delle 15:20]… - medicojunghiano : RT @SIMEU_EM: Registriamo allarme da Nord a Sud. Empoli e la Toscana in seria difficoltà, Napoli richiede al Governo misure drastiche, in L… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio allarme

Repubblica Roma

È il nuovo preoccupatodi Antonio De Palma , presidente Nazionale del Nursing Up. "Nelle ...: Tra turni massacranti anche di 12 ore, gli ospedali romani come Sant'Eugenio e Tor Vergata ...Commenta per primorosso. In casa Juventus c'è un problema gol, che va risolto in fretta per raggiungere l'... riuscì comunque a chiudere seconda, alle spalle della, ma il calcio in vent'..."Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, domenica ...ROMA - Un sistema perturbato a matrice fredda, proveniente dal Nord-Atlantico, tende a raggiungere rapidamente la nostra penisola, con ...