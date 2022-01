La Lega Serie A: «Soddisfazione per le pronunce dei Tar. Bisogna uniformare gli interventi delle Asl» (Di sabato 8 gennaio 2022) In attesa dei verdetti della riunione convocata d’urgenza stamattina per discutere delle indicazioni che il Governo ha dato a Gravina (soprattutto in merito agli stadi), la Lega Calcio ha espresso Soddisfazione per i provvedimenti dei vari Tar che hanno disposto l’illegittimità delle decisioni delle Asl che mettevano in quarantena l’Udinese, il Torino e la Salernitana. Diverso il discorso del Bologna, perché tra gli emiliani nessuno ha la terza dose. Questo il testo del comunicato: La Lega Serie A esprime la massima Soddisfazione per le pronunce giurisdizionali dei diversi Tar (Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Campania) che hanno riconosciuto la validità dei ricorsi contro i provvedimenti delle Asl che avevano ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) In attesa dei verdetti della riunione convocata d’urgenza stamattina per discutereindicazioni che il Governo ha dato a Gravina (soprattutto in merito agli stadi), laCalcio ha espressoper i provvedimenti dei vari Tar che hanno disposto l’illegittimitàdecisioniAsl che mettevano in quarantena l’Udinese, il Torino e la Salernitana. Diverso il discorso del Bologna, perché tra gli emiliani nessuno ha la terza dose. Questo il testo del comunicato: LaA esprime la massimaper legiurisdizionali dei diversi Tar (Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Campania) che hanno riconosciuto la validità dei ricorsi contro i provvedimentiAsl che avevano ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A LEGA VINCE 3 DEI 4 RICORSI PRESENTATI AL TAR. VIA LIBERA PER TORINO, UDINESE E SALERNITANA… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CONVOCATA D'URGENZA ASSEMBLEA DI LEGA SI VALUTERANNO LE MISURE CONTRO IL COVID #SkySport #SkySerieA #SerieA #Covid - Agenzia_Ansa : FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergen… - CalcioOggi : Serie A, via all’assemblea urgente della Lega. L'ipotesi: limite a 5.000 spettatori - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : La Lega di A vince 3 ricorsi al Tar: via libera a Toro, Udinese e Salernitana - La Gazzetta dello Sport -