Incidente a Capannori | muore nell' auto finita fuoristrada

Così, un uomo, intorno alle 17:35 di oggi, ha perso la vita a(Lucca), sulla strada per Collodi . Sul posto, fanno sapere i soccorritori, sono intervenuti l'automedica, un'ambulanza della ...Alla guida della sua Jeep è finito fuori strada precipitando nella scarpata. È così che oggi pomeriggio un uomo ha perso la vita sulla strada per Collodi, la via Pesciatina a. L'si è verificato intorno alle 17,35 e a nulla sono valsi i soccorsi che hanno raggiunto il luogo della tragedia con automedica e ambulanza della Croce Verde di Porcari. Secondo ...Capannori (Lucca), 8 gennaio 2022 - Avrebbe perso il controllo dell'auto che stava guidando andando fuori strada e finendo poi in una scarpata sotto la carreggiata. Così, un uomo, intorno alle 17:35 d ...CAPANNORI. Muore in un incidente sulla via per Collodi. La chiamata alla centrale operativa del 118 è arrivata alle 17.35 di oggi, sabato 8 gennaio. Un uomo (di cui al momento non sono note età e gene ...