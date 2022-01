Il superbonus? Fa bene alle case popolari se ci fosse tempo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nonostante la proroga per il bonus 110 per cento per l’efficientamento energetico, per gli istituti che gestiscono leè partita una corsa contro il. La nuova deadline è fissata per il 31 dicembre 2023, sempre che al 30 giugno 2023 si sia raggiunto almeno il 60 per cento dei lavori. Una boccata d’ossigeno per Aler, il maggiore gestore del patrimonio edilizio in città, al quale si offre l’opportunità di una riqualificazione a costo zero: “Nell’area metropolitana abbiamo oltre 500 edifici – spiega al Foglio Domenico Ippolito, direttore generale di Aler Milano – che risalgono agli anni 60-70 che con ilsono diventati energivori”. Considerata la vetustà, si punta a dotare del cosiddetto “cappotto” tutti gli edifici per consentire di acquistare almeno due classi energetiche, secondo quanto ...