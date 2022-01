I sindaci di Corbara e Giffoni anticipano De Luca e firmano prima le ordinanze

(Di sabato 8 gennaio 2022) di Monica De Santis Non atteso l’arrivo dell’ordina del Governatore De, al contrario si sono mossi diverse oredei comuni di?Valle Piana e, che nella giornata di ieri hanno emesso ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole dell’infanzia,ria e secondaria di primo grado presenti sul loro territorio. Lasciano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. Una decisione presa visto l’alto numero di persone positive e tra questi anche molti docenti, fanno sapere i due primi cittadini. Ma la lista deiin realtà è ...

