Gli auguri di Giorgia Soleri a Damiano David dei Maneskin (Di sabato 8 gennaio 2022) Arrivano via Instagram , il suo fidanzato. Il cantante della band più amata del momento compie 23 anni e la sua ragazza ne approfitta per condividere alcune, ricordi bellissimi in sua compagnia. Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin appaiono in una serie di scatti realizzati, sembra, ad una macchinetta automatica. “23 bucio de culo”, scrive Giorgia sui social. Seguito da: “auguri pape,” il nomignolo che dolcemente assegna al suo Damiano. Nasceva l’8 gennaio 1999 Damiano David. Oggi compie 23 anni, tanti sono quelli trascorsi nella musica, fino al successo mondiale che lo ha raggiunto quest’anno. Insieme alla sua band, i Maneskin, Damiano si è fatto conoscere in tutto il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Arrivano via Instagram , il suo fidanzato. Il cantante della band più amata del momento compie 23 anni e la sua ragazza ne approfitta per condividere alcune, ricordi bellissimi in sua compagnia.deiappaiono in una serie di scatti realizzati, sembra, ad una macchinetta automatica. “23 bucio de culo”, scrivesui social. Seguito da: “pape,” il nomignolo che dolcemente assegna al suo. Nasceva l’8 gennaio 1999. Oggi compie 23 anni, tanti sono quelli trascorsi nella musica, fino al successo mondiale che lo ha raggiunto quest’anno. Insieme alla sua band, isi è fatto conoscere in tutto il ...

Advertising

elio_vito : Stanotte ci ha fatto gli auguri #Salvini, stamane ce li ha fatti #Renzi, ora non ci resta che incrociare le dita?????? - RobertoBurioni : La prima pagina del @nytimes di oggi, con delle buone notizie. Presto per festeggiare quindi teniamo le dita incroc… - antoclerici : Auguri cari a chi e’ solo, a chi e’ preoccupato,a chi non vede una via d’uscita. Impariamo a remare insieme non gli… - CinziaSignorina : @marilovesgr33n @UIconoclasta ???? A parte gli scherzi, tanti auguri ?????? - star3star3 : RT @Maywemeetaga1in: Gli auguri di Pessina a Locatelli ed è subito luglio 2021 con le partite di ping pong fra questi due mitici e con le p… -