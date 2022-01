Giudice Sportivo: Allegri squalificato per una giornata per la lite con Sozza in Juve-Napoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Giudice Sportivo ha deciso di punire l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, per quella che ieri Il Tempo ha definito una “furiosa lite” con l’arbitro Sozza, al termine di Juventus-Napoli. Al tecnico anche un’ammenda di 10mila euro “SQUALIFICA PER UNA giornata ED AMMENDA di 10.000,00 euro ad Allegri Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale”. “Ammenda di 10.000,00 euro alla Soc. JuveNTUS per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilha deciso di punire l’allenatore dellantus, Massimiliano, per quella che ieri Il Tempo ha definito una “furiosa” con l’arbitro, al termine dintus-. Al tecnico anche un’ammenda di 10mila euro “SQUALIFICA PER UNAED AMMENDA di 10.000,00 euro adMassimiliano (ntus): per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale”. “Ammenda di 10.000,00 euro alla Soc.NTUS per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un ...

