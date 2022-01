GdF di Catania arresta corriere ovulatore presso l’aeroporto

(Di sabato 8 gennaio 2022) di Fontanarossa: sequestrato 1 kg di eroina allo stato puro Nell’ambito dell’azione di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, la hanno tratto in arresto un cittadino, di origine nigeriana, trovato in possesso di oltre 1 kg di sostanza

Un 'corriere' di droga che aveva trasportato oltre un chilogrammo di eroina ingoiando 65 ovuli è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Catania all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.