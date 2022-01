“Era gigantesco, non entrava in ascensore”. Berlusconi insegue il Colle e regala i quadri comprati in tv ai parlamentari (pure a Di Maio) (Di sabato 8 gennaio 2022) Di sicuro non c’è il Tiziano, il pezzo più pregiato della sua Collezione, un ritratto di Ippolito de’ Medici datato 1533 che potrebbe valere anche 5 milioni. E nemmeno l’Antea del Parmigianino o la Mona Lisa Nuda, che qualcuno dice possa essere addirittura di Leonardo. E nemmeno il ritratto della marchesa Casati Stampa, precedente inquilina di Villa San Martino. Tra i quadri che Silvio Berlusconi ha regalato a deputati e senatori ci sono i pezzi meno pregiati della sua Collezione, le famose “croste” acquistate nelle televendite, che però sono andate a ingigantire la sua immensa pinacoteca che si dice arrivi a 30mila dipinti. Così smisurata che la vorrebbe rendere pubblica, in quel di Arcore appunto, con possibilità di visita nei fine settimana. Sono soprattutto Madonne, immagini della cristianità, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Di sicuro non c’è il Tiziano, il pezzo più pregiato della suazione, un ritratto di Ippolito de’ Medici datato 1533 che potrebbe valere anche 5 milioni. E nemmeno l’Antea del Parmigianino o la Mona Lisa Nuda, che qualcuno dice possa essere addirittura di Leonardo. E nemmeno il ritratto della marchesa Casati Stampa, precedente inquilina di Villa San Martino. Tra iche Silviohato a deputati e senatori ci sono i pezzi meno pregiati della suazione, le famose “croste” acquistate nelle televendite, che però sono andate a ingigantire la sua immensa pinacoteca che si dice arrivi a 30mila dipinti. Così smisurata che la vorrebbe rendere pubblica, in quel di Arcore appunto, con possibilità di visita nei fine settimana. Sono soprattutto Madonne, immagini della cristianità, ...

Italia_Notizie : “Era gigantesco, non entrava in ascensore”. Berlusconi insegue il Colle e regala i quadri comprati in tv ai parlame… - fattoquotidiano : “Era gigantesco, non entrava in ascensore”. Berlusconi insegue il Colle e regala i quadri comprati in tv ai parlame… - giuseppededom16 : RT @MangaRobby: Qualcuno mi sa dire se Merdelli ha parlato di questo doppio scempio gigantesco, precedente al fallo su Rrahmani nella stess… - solonapoli11 : RT @MangaRobby: Qualcuno mi sa dire se Merdelli ha parlato di questo doppio scempio gigantesco, precedente al fallo su Rrahmani nella stess… - donafab81 : RT @MangaRobby: Qualcuno mi sa dire se Merdelli ha parlato di questo doppio scempio gigantesco, precedente al fallo su Rrahmani nella stess… -