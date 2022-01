Draghi al Quirinale? Goldman Sachs pone un veto: Recovery a rischio (Di sabato 8 gennaio 2022) Non piace alla finanza l’idea di nominare Mario Draghi Presidente della Repubblica, non per una questione personale, ma perché l’ex presidente della BCE rappresenta una sorta di garanzia per la realizzazione del Recovery Plan. Lo dice la banca d’affari statunitense Goldman Sachs, esprimendosi negativamente sulla sua nomina dell’attuale Premier al Quirinale, in occasione dell’elezione del capo dello Stato che si terrà il prossimo 24 gennaio, sebbene il consensus lo dia per vincente su qualsiasi rivale. Per Filippo Taddei, capoeconomista dell’Europa Meridionale di Goldman Sachs, “l’elezione di Draghi al Colle rafforzerebbe il legame dell’Italia e delle sue politiche all’Europa, ma al contempo alimenterebbe l’incertezza sul nuovo esecutivo e la sua ... Leggi su quifinanza (Di sabato 8 gennaio 2022) Non piace alla finanza l’idea di nominare MarioPresidente della Repubblica, non per una questione personale, ma perché l’ex presidente della BCE rappresenta una sorta di garanzia per la realizzazione delPlan. Lo dice la banca d’affari statunitense, esprimendosi negativamente sulla sua nomina dell’attuale Premier al, in occasione dell’elezione del capo dello Stato che si terrà il prossimo 24 gennaio, sebbene il consensus lo dia per vincente su qualsiasi rivale. Per Filippo Taddei, capoeconomista dell’Europa Meridionale di, “l’elezione dial Colle rafforzerebbe il legame dell’Italia e delle sue politiche all’Europa, ma al contempo alimenterebbe l’incertezza sul nuovo esecutivo e la sua ...

