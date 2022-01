Cobra Kai, dedica speciale di Ralph Macchio al ‘maestro Miyagi’: le parole (Di sabato 8 gennaio 2022) Ralph Macchio, protagonista della trilogia di Karate Kid e dello spin-off di successo Cobra Kai, ha voluto fare una dedica speciale al ‘maestro Miyagi’, interpretato dal compianto Pat Morita (Instagram)Cobra Kai, ormai giunto alla quarta stagione e con una quinta e sesta già confermate, si sta rivelando una delle serie di maggior successo degli ultimi anni nel panorama mondiale. Esso è stato creato come spin-off della celebre saga di Karate Kid e ha infatti visto la presenza nello show di molti vecchi volti, in primis Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, rispettivamente interpretati da Ralph Macchio e William Zabka. Proprio il primo, in una recente intervista ai media statunitensi, ha voluto spendere importanti ... Leggi su vesuvius (Di sabato 8 gennaio 2022), protagonista della trilogia di Karate Kid e dello spin-off di successoKai, ha voluto fare unaal, interpretato dal compianto Pat Morita (Instagram)Kai, ormai giunto alla quarta stagione e con una quinta e sesta già confermate, si sta rivelando una delle serie di maggior successo degli ultimi anni nel panorama mondiale. Esso è stato creato come spin-off della celebre saga di Karate Kid e ha infatti visto la presenza nello show di molti vecchi volti, in primis Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, rispettivamente interpretati dae William Zabka. Proprio il primo, in una recente intervista ai media statunitensi, ha voluto spendere importanti ...

Advertising

NetflixIT : La quarta stagione di Cobra Kai, ovviamente ?? - annoyingsoul29 : RT @koleskin4: E ricordiamo sempre il motivo per cui guardiamo Cobra Kai #CobraKai4 #CobraKai - calliopeatr : sono fissata con cobra kai - nonmelafido : RT @koleskin4: E ricordiamo sempre il motivo per cui guardiamo Cobra Kai #CobraKai4 #CobraKai - DorianPolverini : @NetflixIT Cobra kai e non vedo l’ora che continui pure stranger things -