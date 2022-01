Cibi inutilizzati durante le feste natalizie | parte una campagna di solidarietà con una colletta organizzata dal Comune

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cibi inutilizzati

Cronache Maceratesi

RECANATI - La solidarietà va oltre il periodo delle festività natalizie e si allea all'impegno contro lo spreco alimentare. L'amministrazione comunale chiama a raccolta la comunità recanatese, ...... torroni, dolci di vario tipo, lenticchie e altri legumi, zamponi, formaggi e frutta secca,che non sono stati consumati, pertanto il Comune, in collaborazione con le principali associazioni di ...RECANATI - La solidarietà va oltre il periodo delle festività natalizie e si allea all’impegno contro lo spreco alimentare. L’amministrazione comunale chiama ...I food tech trend 2022 - Solo nel terzo trimestre del 2021 sono stati spesi oltre dieci miliardi di dollari in tecnologie alimentari ...