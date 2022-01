Caro Porro | la vera peste è negare di avere fallito sul Covid

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 8 gennaio 2022) “Ogni cittadino schifava l’altro e quasi nessuno aveva cura del vicino; i parenti rare volte o mai si facevano visita e se lo facevano rimanevano distanti”. La paura era entrata nel petto degli uomini al punto che i fratelli si abbandonavano così come lo zio e il nipote, la sorella e il fratello e spesso la moglie il marito; cosa ancora più grave e quasi impossibile a credersi, i padri e le madri abbandonavano i figli come se non fossero loro. La descrizione futurista di Boccaccio sulla paura della morte e sulla fragilità al male di vivere, è più che mai attuale, l’immortale opera del Decamerone, racconta lanel 300. La morte Nera non aveva prediletti, colpiva chiunque, ricchi e poveri, non aveva luoghi sicuri ed altri meno. L’aria era infetta ovunque. I 10 ragazzi descritti, decidono di ritirarsi in campagna, in attesa della fine dell’epidemia, alla ricerca di ...